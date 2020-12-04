Одесса, Украина, , 23:13 — REGNUM В Одесском областном совете произошла массовая драка депутатов, в которой активно участвовали несколько десятков человек, сообщает 4 декабря издание «Думская».

Адриан ван Остаде. Драка. 1637

В драке были замечены как депутаты облсовета и муниципалитета, так и нардепы Верховной рады Украины.

Поводом для начала потасовки стали попытки разблокировать трибуну, занятую представителями «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ), «Партии Шария» и «За будущее». Они потребовали зарегистрировать девять депутатов, чтобы сформировать большинство для избрания главы облсовета.

Другим «народным избранникам» это настолько не понравилось, что вокруг трибуны началась драка.

По информации «Думской», в результате потасовки пострадала мебель и оргтехника.

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