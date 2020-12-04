Тверь, , 23:13 — REGNUM Крупная автоавария с пострадавшими произошла в Бологовском районе Тверской области 4 декабря. По информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, столкнулись микроавтобус Ford Transit, следовавший по маршруту «Москва-Боровичи», и легковой автомобиль Chevrolet Niva.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали 11 человек — водитель и два пассажира автомобиля, а также водитель и пассажиры микроавтобуса. Сообщается о двоих несовершеннолетних в числе пострадавших.

«На месте ДТП проводились аварийно-спасательные работы по деблокировке пострадавших», — уточнили в МЧС.

По факту аварии полиция проводит проверку, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.