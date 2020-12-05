Курган, , 00:01 — REGNUM В Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отделения технического надзора ОГИБДД УМВД России по Кургану. Он обвиняется во взяточничестве и мошенничестве, сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Следствием установлено, что в период 2018—2019 годов обвиняемый получил взятку в размере около одного миллиона рублей от сотрудника ООО «Уральская испытательно-техническая лаборатория» за решение о возможности внесения изменений в конструкции транспортных средств на основании заведомо подложных документов.

Кроме того, было установлено, что в 2015 году обвиняемый незаконным путём получил единовременную социальную выплату в размере 4,45 млн рублей для приобретения или строительства жилья.

Дело по существу в ближайшее время рассмотрит суд.