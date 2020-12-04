Ижевск, , 21:18 — REGNUM Прокуратура Удмуртии по итогам проверки выявила факты нарушений антикоррупционного законодательства, допущенные сотрудниками подведомственных республиканским минздраву и минпромторгу учреждений. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В частности, выявлены факты не представления и не полного представления сведений о доходах и расходах, непринятия мер по урегулированию конфликта интересов, а также незаконного снятия со служащих дисциплинарного наказания за коррупционные нарушения.

Должностные лица министерств ненадлежащим образом контролировали соблюдение замещавшими должности государственной службы гражданами ограничения при заключении ими трудового или гражданско-правового договора с коммерческими организациями.

В адрес глав обоих министерств прокуратурой внесены представления об устранении нарушений. По итогам их рассмотрения 24 должностных получили дисциплинарное наказание.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре стало известно, что решается вопрос о досрочном лишении полномочий четверых депутатов в связи с неполными или недостоверными сведениями, указанными в декларациях о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера. По итогам декларационной компании, в рамках которой проверяется около 3,5 тыс. справок о доходах, по представленным документам назначено восемь дополнительных проверок.

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