Волоколамск, Московская область, , 20:30 — REGNUM Тела троих людей найдены на территории садового товарищества под Волоколамском в Московской области, сообщает 4 декабря РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Подмосковья.

По предварительной оценке специалистов, смерть этих людей наступила в результате насильственных действий.

Источник заявил, что обнаружены признаки криминальных действий, повлекших смерть людей.

На месте обнаружения тел работает оперативно-следственная группа. Личности погибших пока не установлены.

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