Волоколамск, Московская область, 4 декабря 2020, 20:30 — REGNUM Тела троих людей найдены на территории садового товарищества под Волоколамском в Московской области, сообщает 4 декабря РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Подмосковья.
По предварительной оценке специалистов, смерть этих людей наступила в результате насильственных действий.
Источник заявил, что обнаружены признаки криминальных действий, повлекших смерть людей.
На месте обнаружения тел работает оперативно-следственная группа. Личности погибших пока не установлены.
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