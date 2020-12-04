Дзержинск, Нижегородская область, , 20:15 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области завершило санитарно-эпидемиологическое расследование по факту отравления учащихся школы №20 города Дзержинска.

Специалисты отобрали пробы биоматериала сотрудников школы и учеников, обратившихся за медицинской помощью, сотрудников организатора питания и поставщиков пищевых продуктов.

При лабораторном обследовании у заболевших острым гастроэнтеритом детей обнаружена РНК норовируса, вызывающего острые кишечные инфекции.

В ходе расследования представители Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения требований санитарных требований.

По итогам проверки в школе и в помещении пищеблока провели генеральную уборку и дезинфекцию, а также пообещали привлечь к административной ответственности всех виновных в нарушениях санитарно-эпидемиологических норм.

ИА REGNUM напоминает, что 15 ноября 2020 года четверо учащихся младших классов школы №20 города Дзержинска были госпитализированы инфекционное отделение местной больницы с признаками острого пищевого отравления.

В этот же день администрация учебного заведения школы начала проверку работы организатора школьного питания. Также свое расследование провели представители Роспотребнадзора и Следственного комитета.