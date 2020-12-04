Нижний Новгород, , 20:03 — REGNUM Саровский городской суд признал экс-директора детской музыкальной школы им. Балакирева виновной в мошенничестве с причинением ущерба в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе судебного органа.

Председательствовавший на заседании судья приговорил 54-летнюю жительницу Нижегородской области к пяти годам лишения свободы условно и постановил взыскать с обвиняемой 946 тысяч рублей в пользу 27 потерпевших — сотрудников учебного учреждения.

ИА REGNUM напоминает, что по информации следственных органов, директор Саровской музыкальной школы в период с сентября 2014 года по июнь 2018 года неоднократно совершала акты мошенничества.

Она систематически начисляла работникам учебного заведения денежные премии — по несколько тысяч рублей на каждого сотрудника. И каждый раз требовала «вернуть деньги школе», ссылаясь на нехватку финансирования учебного учреждения.

В результате ее преступных действий пострадали не менее 50 человек, которым она причинила ущерб в общей сложности на 1 млн 141 тысячу рублей.