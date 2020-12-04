Стокгольм, , 19:40 — REGNUM В Швеции число летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 60 человек. Данная информация была опубликована 4 декабря на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 7 067 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 278 912 человек. За последние 24 часа было выявлено 6 269 новых случаев заражения.

По состоянию на 4 декабря, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 245 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 3 384 пациента.