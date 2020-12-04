4 декабря 2020 | Время чтения 2 мин

Дарья Антонова, , 20:44 — REGNUM Легендарный Царицынский радиорынок, безусловно, можно назвать столичным долгожителем. Рынок открылся в 1994 году в шаговой доступности от метро «Царицыно». Особую популярность рынок получил в 90-е годы, когда сюда съезжались со всей Москвы и области за заветными мобильными телефонами, компьютерами и прочей техникой. В те годы Царицынский радиорынок по ассортименту и популярности мог конкурировать разве что с не менее легендарной «Горбушкой». Стоит отметить, что за всё время своего существования рынок приобрёл также сомнительную славу из-за большого количества контрафактного и краденого товара. А из-за работающих там нелегалов место считалось ещё и небезопасным.

Радиорынок разорили буквально за сутки Дарья Антонова © ИА REGNUM

Владелец торговой точки Царицынского радиорынка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Территория, которую последние 26 лет по договору аренды занимал рынок, принадлежит «Российским железным дорогам». Те, в свою очередь, долгие годы пытались выселить арендаторов и освободить земельный участок.

Царицынский радиорынок во время сноса Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ещё в 2011 году тогдашний префект ЮАО Георгий Смолеевский о судьбе Царицынского радиорынка заявил: «Вопрос серьезный, так как межпутье — это особо охраняемая зона, в ней никакой торговли быть не может».

Судебные разбирательства так и продолжались годами, но неожиданно 2 декабря на рынке появились приставы вместе с сотрудниками ОМОН и сообщили арендаторам, что в течение суток им необходимо освободить помещения.

В поисках уцелевших товаров Дарья Антонова © ИА REGNUM

На рынке уже отключили электроэнергию Дарья Антонова © ИА REGNUM

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM арендаторы рассказали:

«Объявили вообще давно, все сидели как на пороховой бочке. Администрация подвела, конечно. Ждали, и на этом каждый грел свою руку, тянули. А тут город пришёл и сказал: «Всё, сегодня и не иначе». Вчера вечером уже пришли мародёры, хоть бы заранее сказали, реально люди не успевают всё вывезти».

Для нас это не стало новостью, с 2005 года всё пугали. Мы ждали, но думали, что хотя бы до Нового года дадут доработать. Вчера до 2 часов ночи собирал все товары, к счастью, успел всё вывезти.

Царицынский радиорынок во время сноса Дарья Антонова © ИА REGNUM

Владелец павильона пытается спасти товар Дарья Антонова © ИА REGNUM

В настоящее время на радиорынке продолжают орудовать мародёры, а владельцы павильонов пытаются спасти то, что ещё осталось. У входа хоть и выставлено ограждение, но до сих пор на территорию может пройти любой желающий. Немногочисленные сотрудники полиции патрулируют рынок, но остановить творящийся беспредел не в силах, вокруг разруха. Только сегодня начался сам снос павильонов, пока что работает лишь один экскаватор.

«Это ещё никто не сносил, всё, что сейчас вы видите, — дело рук мародёров. Пришли люди с ломами, топорами, вчера крушили всё, выламывали всё, что можно сдать».

Напомним, массовый снос торговых павильонов, который тут же окрестили «Ночью длинных ковшей», в Москве прошел в 2016-м. Тогда в столице одновременно демонтировали 97 самостроев.