Ярославль, , 18:20 — REGNUM Житель Ярославля обвиняется в многократных кражах пожарных рукавов из подъездов жилых домов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на прокуратуру Ярославской области.

Пожарный рукав

Сами преступления были совершены в 2019 году во Фрунзенском районе Ярославля. Мужчина выбирал для совершения краж новые многоквартирные дома.

«В доме 34 по улице Штрауса мужчина в дневное время тайно похитил пожарные рукава из незапертых пожарных ящиков, расположенных в тамбурах лестничных площадок дома, открутив гайки креплений на рукавах и спрятав похищенное в принесенный с собой мешок. Только за один раз обвиняемый похитил 19 пожарных рукавов на общую сумму свыше 19 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Из соседнего дома мужчина вынес еще 24 пожарных рукава. Также на его счету еще несколько бытовых краж — велосипеда и телевизора. Уголовное дело о хищении пожарных рукавов рассмотрит Фрунзенский районный суд.