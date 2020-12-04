Ростов-на-Дону, , 18:13 — REGNUM Компанию, которая занималась созданием парка на улице Вересаева в Ростове-на-Дону, проверят следователи. Об этом сообщил донской депутат Евгений Федяев (ЛДПР).

По информации народного избранника, по предварительным данным, ООО «Спецстрой» фактически не выполнио работ на сумму около 1,5 млн рублей. При этом чиновники, закрыв на это глаза, парк приняли.

ИА REGNUM сообщало, что в штате компании-подрядчика числился один человек. С просьбой о проверке фирмы с одним штатным сотрудником, победившей в конкурсе на благоустройство парка, Федяев обратился в прокуратуру ещё летом 2019 года. Вместе с тем выделенные из бюджета на благоустройство парка на улице Вересаева 49 млн рублей были освоены.

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