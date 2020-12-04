Ростов-на-Дону, , 17:56 — REGNUM В Ростове-на-Дону в суд направлены материалы уголовного дела по факту гибели ребёнка на детской площадке. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 4 декабря.

Трагедия произошла 19 июля 2020 года во дворе многоквартирного дома на улице Таганрогской. Семилетний мальчик прикоснулся к установленному на детской площадке столбу освещения и, получив удар током, скончался.

Перед судом предстанет председатель правления ТСЖ «Восход», который обвиняется в причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону ребёнок погиб на детской площадке