Белгород, , 17:49 — REGNUM Действия спасателей, которые пытались помочь мужчине во дворе многоэтажного дома в Белгороде, проверят в ведомстве, сообщили 4 декабря в пресс-службе регионального управления МЧС. Молодой человек сорвался с пожарной лестницы и разбился насмерть.

Видеоролик с места происшествия опубликовали 4 декабря в одном из белгородских телеграм-каналов. В службе спасения уточнили, что сообщение о мужчине, стоящем в окне восьмого этажа в доме по улице Щорса получили в 11:58. На место были отправлены полицейские, скорая помощь и спасатели. Была развёрнута пожарная автолестница, которую направили к окну.

«В какой-то момент мужчина спрыгнул из окна квартиры на автолестницу, перелез через край и зацепился за силовой трос с обратной стороны. Пожарные бросились к мужчине и удерживали его от падения. Однако по непонятным причинам белгородец стал вырываться из рук спасателя», — говорится в официальном сообщении.

В ближайшее время в ведомстве проведут проверку действий спасателей, и будет оказана помощь следственным органам в расследовании инцидента. Известно, что погибший мужчина был 1989 года рождения.