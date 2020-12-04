Элиста, , 16:55 — REGNUM В Республике Калмыкия фермер предстанет перед судом за незаконное получение субсидий на общую сумму более 17 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Как полагают следователи, генеральный директор компании «НПЦ «Прогресс» в период с 2016 года по 2019 год направлял в минсельхоз Калмыкии подложные документы о производстве и реализации шерсти, а также об имеющемся количестве маточного поголовья овец и поголовья мясных табунных лошадей. Из бюджета фермер получил более 17 млн рублей. Около 12 млн рублей из этой суммы были «легализованы путём приобретения товаров, оплаты услуг, а также приобретением крупного рогатого скота».

Материалы уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ «Легализация в крупном размере» изучит Элистинский городской суд.

ИА REGNUM сообщало, что в сентябре 2020 года суд оштрафовал лжефермера за мошенничество с субсидиями (ч. 1 ст. 159 УК РФ).

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