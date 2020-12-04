Уфа, , 15:59 — REGNUM КамАЗ загорелся во время движения на трассе в Башкирии. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, инцидент произошел 3 декабря в Дюртюлинском районе на трассе М-7.

Отмечается, спасатели потушили автотранспортное средство. Его водитель не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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