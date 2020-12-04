Ростов-на-Дону, , 15:45 — REGNUM Часть жителей Ростова-на-Дону остались без холодной воды из-за коммунальной аварии. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 4 декабря.

Аварийные работы ведутся двумя бригадами АО «Ростовводоканал» на водопроводной сети по переулку Семашко. В зону отключения водоснабжения попали потребители в границах улицы Красноармейской — переулка Семашко — улицы Филимоновской — проспекта Будённовского.

Коммунальщики планируют завершить работы на аварийном участке до 17:00 мск.