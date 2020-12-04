Пушкин, Санкт-Петербург, , 15:56 — REGNUM Трое мужчин погибли в бытовке на Сапёрной улице в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Вероятной причиной смерти стало отравление газом. Возбуждено уголовное дело. Тела мужчин без внешних признаков насильственной смерти были обнаружены 3 декабря.

«По предварительным данным причиной смерти мужчин является отравление угарным газом в результате в неосторожного обращения с огнем», — сообщили 4 декабря в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»). Максимальное наказание за это преступление — до четырех лет лишения свободы.

Проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы, выполняются мероприятия по установлению всех обстоятельств происшедшего.