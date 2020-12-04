Анкара, , 15:31 — REGNUM Репортер Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин программы «Центральное телевидение» телеканала НТВ задержаны в пригороде Стамбула — Санаи. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба МИД РФ на странице ведомства в соцсети Facebook.

«3 декабря в Стамбуле перестали выходить на связь журналисты программы НТВ «Центральное телевидение» Алексей Петрушко и Иван Малышкин», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что полноценный контакт с задержанными российскими журналистами был в 12:22 мск 3 декабря и в ходе него последние сообщили, что их задержали и куда-то ведут.

Кроме этого, указывается, что посольство России в Анкаре и генконсульство РФ в Стамбуле контактируют с властями Турции для прояснения ситуации с возможным задержанием и «предпринимают необходимые усилия по установлению местонахождения журналистов».

«Надеемся на оперативное содействие турецкой стороны», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября стало известно, что нападение на украинскую журналистку совершил неизвестный во время прямого эфира с мероприятия, посвящённого памяти жертв «голодомора» в Киеве.