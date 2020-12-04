Волгоград, , 15:25 — REGNUM Бывшего начальника линейного управления МВД России на транспорте в речном порту Волгограда Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте не стали заключать под стражу. Материал об избрании меры пресечения Центральный районный суд Волгограда рассмотрел 4 декабря, сообщили ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона.

Следователь ходатайствовал о заключении экс-главы полиции под стражу. Адвокат обвиняемого возразил, что, по его мнению, отсутствуют основания для применения к бывшему полицейскому такой строгой меры пресечения. Против удовлетворения ходатайства высказался и прокурор. Суд согласился с защитой и прокуратурой, обвиняемый освобождён в зале суда.

Бывшего начальника речной полиции подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями — при его попустительстве в 2018 году в последний рейс вышел катамаран, который столкнулся с сухогрузом. Погибли 11 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Крушение катамарана на Волге привело следователей к экс-главе полиции