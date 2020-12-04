Калуга, , 15:19 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев, открывая 3 декабря заседание сессии, рассказал о работе волонтеров в период пандемии.

Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области

«Сейчас людям нужна особая помощь и забота. Среди калужан оказалось много тех, кто готов помочь нуждающимся в трудную минуту. Их объединил волонтерский центр, созданный в марте в нашем регионе на базе общественной приемной партии «Единая Россия», — отметил он.

Первыми, по словам председателя областного парламента, в работу включились общественные организации «Волонтеры Победы» и «Волонтеры-медики», Общероссийский народный фронт и члены молодежного парламента. В итоге сейчас в регионе действует команда волонтеров из более чем 600 человек. Геннадий Новосельцев выразил уверенность, что уже в ближайшее время волонтеров станет еще больше. С соответствующим призывом он обратился и к коллегам — депутатам Законодательного собрания.

На начальном этапе в штабе был создан колл-центр, сформированы мобильные бригады. Они на дому посещали пожилых людей, доставляли продукты питания и лекарства. Десятки компаний перечислили средства, на которые благотворительные фонды приобрели продуктовые наборы для граждан старше 65 лет. Закуплено и распределено по всем муниципалитетам 20 000 наборов с товарами первой необходимости. Многие калужские предприятия предоставляли транспорт для этого, некоторые бесплатно предоставляли продукцию. На благотворительные пожертвования были приобретены праздничные подарки для 530 ветеранов области. Весной были оперативно собраны средства в размере более 700 тысяч рублей на оказание помощи медицинским работникам и детям, обучающимся дистанционно. В настоящее время при поддержке волонтеров оказана помощь более чем 32 тысячам человек, проведены 3 069 консультаций.

«Все вместе мы продолжаем помогать тем, кто работает ради нас — врачам. В рамках акции #СпасибоВрачам волонтеры регионального штаба передали 360 чайных наборов Калужскому областному специализированному центру инфекционных заболеваний и СПИД. Некоторые депутаты областного парламента по своей инициативе организовали доставку горячего питания для медиков, работающих в так называемой «красной зоне». На наш призыв организовать подвоз медиков, которые обслуживают в день несколько десятков вызовов, откликнулись многие», — сказал Геннадий Новосельцев.

По его словам, вместе с минздравом волонтеры также занимаются вопросами лекарственного обеспечения больных, проходящих лечение амбулаторно на дому. На эти цели региону выделены средства из федерального бюджета в размере 37 млн 729 тыс рублей. Часть лекарственных препаратов уже доставлена больным.

Кроме того, депутаты Законодательного собрания области в рамках работы советов по здравоохранению намерены помочь поликлиникам в обеспечении их самым необходимым. Средства индивидуальной защиты и прочие предметы первой необходимости парламентарии приобретут за свой счет. Завершая выступление, Геннадий Новосельцев особо подчеркнул, что эта работа будет продолжаться и впредь.