Ак-Довурак, Тува, 4 декабря 2020, 15:08 — REGNUM В тувинском городе Ак-Довурак вынесли приговор 17-летнему подростку, обвиняемому в убийстве мужчины. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике, преступление произошло в апреле.
Двое приятелей стояли возле подъезда одного из домов, когда к ним подошёл незнакомец с просьбой дать сигарету. После отказа мужчина ударил подсудимого по лицу.
«В ответ на это несовершеннолетний, догнав потерпевшего на улице, имевшимся при себе ножом нанес один удар в область его грудной клетки, тем самым причинил потерпевшему проникающее колото-резаное ранение с повреждением внутренних органов», — отметили в следствии.
Потерпевший скончался на месте.
Судья по итогам заседания признал подростка виновным в убийстве и приговорил к семи годам лишения свободы в воспитательной колонии.
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