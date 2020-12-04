Ак-Довурак, Тува, , 15:08 — REGNUM В тувинском городе Ак-Довурак вынесли приговор 17-летнему подростку, обвиняемому в убийстве мужчины. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике, преступление произошло в апреле.

Двое приятелей стояли возле подъезда одного из домов, когда к ним подошёл незнакомец с просьбой дать сигарету. После отказа мужчина ударил подсудимого по лицу.

«В ответ на это несовершеннолетний, догнав потерпевшего на улице, имевшимся при себе ножом нанес один удар в область его грудной клетки, тем самым причинил потерпевшему проникающее колото-резаное ранение с повреждением внутренних органов», — отметили в следствии.

Потерпевший скончался на месте.

Судья по итогам заседания признал подростка виновным в убийстве и приговорил к семи годам лишения свободы в воспитательной колонии.

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