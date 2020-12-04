Белгород, , 15:23 — REGNUM Трёх должностных лиц руководящего звена филиалов ОАО «РЖД» признали виновными в хищении имущества госкомпании в Белгороде. Сообщники фиктивно списали вагонные колёсные пары общей стоимостью свыше 3,5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 декабря в пресс-службе регионального УФСБ.

В преступный сговор вступили начальник вагонного ремонтного депо «Белгород» АО «ВРК-3», и.о. заместителя генерального директора АО «ВРК-3» (г. Москва), начальник сектора механизации Юго-Восточной дирекции по ремонту пути структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути — филиала ОАО «РЖД» (г. Воронеж). В январе 2017 года они фиктивно списали 83 колесные пары, находящиеся на балансе Центральной дирекции по ремонту пути. Госкомпания лишилась более 3,5 млн рублей. Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено Курским следственным отделом Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Белгородский областной суд приговорил белгородского фигуранта к двум годам и семи месяцам лишения свободы, должностное лицо из Москвы — к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Начальник воронежского сектора обязан заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.