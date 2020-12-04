Самара, , 15:03 — REGNUM Мужчин обвиняют в краже дизельного топлива из нефтепровода в Самарской области. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в феврале 2020 года стражи порядка пресекли несанкционированное подключение к нефтепродуктопроводу. Следователи считают, что обвиняемые работники предприятия и организаций-перевозчиков наливали нефтепродукты сверх указанного в товарно-транспортных накладных, тем самым был причинен материальный ущерб акционерному обществу.

По версии следствия, четверо обвиняемых мужчин ночью на территории предприятия, пытались украсть нефтепродукты путем залива дизтоплива в автобойлер больше установленной нормы. Следователи считают, что они незаконно подключили шланг к нефтепродуктопроводам автоматизированной системы налива.

В результате подозреваемые были задержаны. Ими оказались ранее не судимые местные жители 1972 года рождения, 1978 года рождения, 1991 года рождения, а также житель Оренбургской области 1960 года рождения. На месте происшествия были изъяты конструкция врезки, автотранспорт и другие объекты.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам кражи, совершенной из нефтепровода и покушения на преступление.

Полицейские считают, что кроме этого, подозреваемые с жителем Оренбургской области 1968 года рождения и с другими неустановленными лицами совершали хищения дизтоплива по подобной схеме с октября прошлого года по февраль текущего года. Следователи установили, что объем похищенного топлива за этот период составил не меньше шести тонн. При этом сумма ущерба акционерному обществу составляет порядка 500 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам кражи из нефтепровода. В настоящее время все пять мужчин задержаны. Расследование дела продолжается.

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