Киев, 4 декабря 2020, 14:18 — REGNUM Украина проверяет сообщения об инциденте со стрельбой на российско-украинской границе. Об этом 4 декабря сообщает «Укринформ».
"Идёт проверка этой информации. В частности, проверяются пограничные наряды. Пока никакой информации по этому поводу нет», — заявили в украинской погранслужбе.
Напомним, 4 декабря ФСБ РФ сообщила, что трое вооруженных людей попытались незаконно перейти границу с Украины в Россию.
Российские пограничники пресекли попытку незаконного пересечения границы. Нарушители оказали вооружённое сопротивление. В ходе перестрелки один из них был убит, двоим удалось скрыться на территории Украины.
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