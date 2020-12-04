Рязань, , 14:08 — REGNUM Ранее судимый гражданин одной из стран ближнего зарубежья был задержан по подозрению в покушении на сбыт запрещённых веществ в Рязани. В автомобиле, на котором передвигался курьер, обнаружено 13 кг различных синтетических наркотиков, сообщили ИА REGNUM 4 декабря в пресс-службе регионального УМВД.

Следствие полагает, что мужчина занимался поставками наркотиков в ряд регионов России для последующей их продажи через интернет-магазины. В автомобиле своей знакомой он перевозил несколько пакетов с таблетками и кристаллическим веществом. Свёртки были спрятаны за обшивкой багажного отделения. Общий вес изъятого составил 13 килограммов. Экспертиза установила, что в пакетах находятся наркотики синтетического происхождения. Из этой партии злоумышленники могли приготовить 130 тысяч разовых доз.

Возбуждено уголовное дело, мужчину заключили под стражу.