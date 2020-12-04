Севастополь, , 14:02 — REGNUM Разлив нефтепродуктов произошло в акватории Севастопольской бухты. Об этом сообщил Росприроднадзор. Радужные пятна, а также запах, характерный для нефтепродуктов, обнаружили инспекторы ведомства.

Специалисты отобрали пробы воды для проведения дальнейших исследований. По предварительной оценке, площадь загрязнения составляет около 85 тыс. кв. м.

Ведомство уточнило, что в районе разлива ранее проводилась утилизация корабля. В настоящее время подсчитывается ущерб, нанесенный окружающей среде.