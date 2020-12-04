Волгоград, , 13:49 — REGNUM Тело 15-летнего школьника, пропавшего накануне в Николаевске Волгоградской области, утром 4 декабря поднято из реки. Подросток провалился под лёд, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Как установили следователи, после уроков школьник решил прогуляться у Волги. Недалеко от спасательной станции он оставил свой рюкзак на бетонном ограждении, а сам стал проверять прочность первого льда. Примерно в метре от берега под весом подростка лёд провалился, ребенок очутился на двухметровой глубине. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

В поисково-спасательных работах принимали участие более 20 сотрудников полиции, следователи, а также службы спасения и водолазы.

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