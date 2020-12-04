Казань, , 14:44 — REGNUM В 2020 году во время отдыха в африканском Занзибаре двое туристов из Татарии заболели малярией. Один из них, вернувшись в республику, скончался. Об этом сообщила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по РТ Миляуша Замалиева.

С ее слов, «туристы, прилетевшие из Занзибара, заразились во время сафари». Жителей Татарии просят не беспокоиться о возможной передаче малярии. Эти два завозных случая угрозы для населения не представляют. Заболевание передается только кровососущими насекомыми.

ИА REGNUM напоминает, в 2020 году в Африке южнее Сахары от малярии погибнет гораздо больше людей, чем от COVID-19. Ежегодно в мире около 400 тыс. человек умирают от малярии, более 90% из них — в Африке южнее Сахары. При этом с начала года из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончались 50 тыс. человек в Африке, включая Северную Африку. В Африке южнее Сахары было зафиксировано около 20 тыс. летальных исходов.

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