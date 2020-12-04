Санкт-Петербург, , 13:35 — REGNUM В петербургском аэропорту «Пулково» из-за обнаруженной во время полета технической неисправност совершил аварийную посадку учебный самолет Ту-204. Об этом 4 декабря ИА REGNUM рассказали в пресс-службе «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания аэропорта).

Инцидент произошел 4 декабря в 12:40 мск. Как уточнили в пресс-службе в аэропорту совершил благополучную посадку самолет Ту-204, выполнявший учебный полет.

«Во время полёта была обнаружена техническая неисправность. Службы и силы аэропорта были приведены в готовность к встрече воздушного судна», — уточнила собеседница агентства.

Отметим, пассажиров на борту самолёта не было. Аэропорт «Пулково» работает в штатном режиме.