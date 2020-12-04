Острогожск, Воронежская область, , 13:31 — REGNUM Подросток скончался после урока физкультуры в Острогожске Воронежской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону 4 декабря. По факту смерти мальчика проводится проверка.

По предварительным данным, днём 1 декабря в Острогожскую райбольницу был доставлен 15-летний подросток — ученик одной из школ города. Мальчику стало плохо во время урока физической культуры. Медики провели реанимационные предприятия, но спасти школьника не удалось, он скончался.

Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти ребенка. При осмотре внешневидимых телесных повреждений у погибшего не обнаружено. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.