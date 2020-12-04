Медан, Индонезия, , 13:28 — REGNUM Шесть человек погибли в результате наводнения в индонезийской провинции Северная Суматра, сообщает CNN Indonesia.

«Мы всё ещё собираем точные данные», — заявили в отделе управления чрезвычайными ситуациями.

В Медане в результате наводнения пострадали 5965 человек. Наводнение было вызвано проливными дождями. Уровень воды местами достиг 4−6 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнение в Медане привело к подтоплению 2773 домов, в результате чего четверо человек числятся пропавшими без вести.

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