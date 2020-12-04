Ижевск, , 13:20 — REGNUM В микрорайоне совхоза Медведево в Ижевске были обнаружены выброшенные говяжьи головы. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Удмуртии и Кировской области.

Обращение по данному факту поступило в ведомство в сентябре 2020 года.

В конце ноября по требованию ведомства администрация Первомайского района совместно со специалистами утилизировала биологические отходы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Абдулинском районе Оренбургской области суд потребовал от мясоперерабатывающего предприятия оборудовать спецплощадку под биологические отходы. Предприятие устроило свалку биологических отходов, складируя их на открытой необорудованной площадке без тары. Площадь, которая подверглась загрязнению, составила 20 квадратных метров.

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