Волгоград, , 13:17 — REGNUM Медицинская помощь понадобилась 22 учащимся лицея № 11 в Ворошиловском районе Волгограда. Предположительно, дети отравились едой. В учебном заведении работает межведомственная комиссия.

По данным облздравотдела, участкового педиатра вызвали на дом в 22 семьи. Двух детей госпитализировали в инфекционное отделение Волгоградской областной детской клинической больницы с направительным диагнозом «гастроэнтерит». Клиническая картина течения заболевания и распространения инфекции соответствуют энтеровирусной инфекции, считают специалисты. Для установления точной причины массового заражения в лицее работают представители Роспотребнадзора и врачи — осматривают учащихся, берут различные пробы. В администрации Волгограда подтверждают, что 4 декабря по информации, поступившей классным руководителям от родителей, в лицей на занятия не пришли 47 учеников: 22 по причине плохого самочувствия, ещё 25 по иным соображениям.

Приготовление пищи в лицее № 11 происходит в стационарном пищеблоке, сообщает «Волгоград онлайн».