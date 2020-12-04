Тосно, Ленинградская область, , 13:11 — REGNUM На федеральной трассе М-10 «Россия» в Ленинградской области столкнулись два легковых автомобиля и грузовик, в результате ДТП пострадали три человека — двое детей и взрослый. Об этом 4 декабря ИА REGNUM рассказали в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад».

Сообщение о ДТП поступило в дорожное управление около 10:20 мск с 624 км трассы М-10 у населенного пункта Рябово. По предварительным данным, произошел наезд легкового автомобиля Hyundai на стоявший на светофоре Opel и грузовик Volvo.

«Повреждёнными транспортными средствами были заняты две полосы движения в сторону Санкт-Петербурга. До 10:50 проезд был организован в реверсивном режиме. С 10:50 движение в сторону Петербурга восстановлено по одной полосе», — уточнили в ведомстве.

По имеющейся информации, в результате ДТП пострадали три человека, в том числе двое детей.

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти корреспонденту ИА REGNUM подтвердили обстоятельства ДТП и уточнили, что пострадали три человека, в том числе двое детей, в возрасте 8 и 16 лет. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.