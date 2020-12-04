Чебоксары, , 13:01 — REGNUM В Чувашии передано в суд уголовное дело в отношении членов преступной группы, обвиняемых в сбыте контрафактных табачных изделий. Незаконно полученный доход оценивается в 13 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Фигурантами уголовного дела стали три человека. Следствие считает, что в 2017 году они объединились в преступную группу и приобретали оптом контрафактные табачные изделия, которые впоследствии под видом известных марок реализовывали через розничную сеть на территории Чувашии.

Правоохранители установили, что продукция без соответствующих акцизных марок приобреталась в Москве и других крупных городах России. Преступная деятельность пресечена в июне 2019 года.

По данным следствия, всего было реализовано контрафактной продукции на 13 млн рублей. Ущерб от незаконного использования товарных знаков и акцизных марок оценивается в 9 млн рублей.

Дело расследовалось по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Приобретение и продажа контрафактных табачных изделий»), ч. 4 ст. 180 УК («Незаконное использование чужого товарного знака»), пп. «а, б» ч. 5 ст. 327.1 УК РФ («Сбыт поддельных специальных марок для маркировки табачных изделий»). Разбирательства будут проходить в Шумерлинском районном суде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии было направлено в суд уголовное дело в отношении четырёх членов преступной группы, которых обвинили в организации азартных игр. Фигурантами уголовного дела стали жители Чебоксар и Новочебоксарска. Незаконно полученный доход оценивается в 25 млн рублей.