Верхнетекетский район, Томская область, , 12:57 — REGNUM В Верхнекетском районе Томской области вынесли приговор местному жителю, которого обвиняли в неоднократном управлении автомобилем в пьяном виде. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

В очередной раз 32-летнего жителя поймали в апреле 2020 года, когда он после употребления спиртного на ВАЗ-2107 поехал в магазин.

«При этом ранее он был привлечен за управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности, одного должные выводы не сделал», — отметили в надзорном ведомстве.

На суде он признал свою вину. Однако судья учёл и отрицательные характеристики личности подсудимого, а также то, что очередное нарушение он совершил, уже отбывая наказание по другому приговору суда. Он пришёл к выводу, что мужчина не желает «встать на путь исправления».

В итоге подсудимого приговорили к 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, ему на два года запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением машиной.

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