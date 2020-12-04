Камышинский район, Волгоградская область, , 12:46 — REGNUM Маршрутный автомобиль ГАЗ и скорая помощь столкнулись в Камышинском районе Волгоградской области. Три человека, в том числе подросток, получили различные травмы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 декабря в пресс-службе регионального УМВД.

Автомобили попали в ДТП 3 декабря в 13:00 на 14-м км автодороги Камышин — Петров Вал. По предварительной информации, маршрутное такси, которым управлял 39-летний водитель, столкнулось с поворачивающей налево машиной скорой помощи.

17-летний пассажир маршрутки, 47-летний водитель скорой и 40-летняя фельдшер с травмами доставлены в больницу.