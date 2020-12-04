Барун-Хемчикский район, Тува, , 12:44 — REGNUM Прокуратура Барун-Хемчикского района Тувы начала проверку по факту поножовщины в школе села Шекпээр. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, в результате один подросток получил ножевое ранение.

По предварительным данным, 1 декабря на уроке произошла драка между одноклассниками, в ходе которой один учащийся ударил соперника ножом. Пострадавший был госпитализирован и находится под медицинским наблюдением.

Районный прокурор намерен выяснить причины и условия совершения преступления.

«Ход и результаты процессуальной проверки, организованной органами внутренних дел, прокурором района поставлены на особый контроль», — отметили в прокуратуре.

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