Москва, , 12:27 — REGNUM Попытку нарушения границы с Украиной пресекли российские пограничники, инцидент сопровождался перестрелкой. Об этом сообщает 4 декабря пресс-служба ФСБ России.

Нарушители пытались перейти границу на участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям. Это были три человека с оружием, которые оказали сопротивление при попытке их задержать.

«В результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины», — уточнили в ФСБ.

По данному факту проводятся оперативно-следственные действия.