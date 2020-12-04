Белгород, , 12:09 — REGNUM Вооруженные люди предприняли попытку незаконного пересечения границы с территории Украины на территорию РФ, об этом сообщила ФСБ России 4 декабря.

Как сообщается, на участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям российские пограничники пресекли попытку незаконного пересечения границы со стороны Украины тремя нарушителями.

При попытке задержания нарушители попытались оказать вооружённое сопротивление. В ходе перестрелки один из них был убит, ещё двоим удалось скрыться в сторону территории Украины.