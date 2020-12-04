Ставрополь, , 12:03 — REGNUM Два населенных пунктах Минераловодского округа Ставрополья остались без света после падения обледенелых ветвей деревьев на линии электропередачи. В зону отключения попали почти 2 тыс. абонентов и несколько социальных объектов, сообщили 4 декабря в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

По данным ведомства, аварийное отключение в селах Марьины Колодцы и Нагутское произошло сегодня в 09:50. Без света остались 1 тыс. 887 абонентов и пять социально значимых объектов. В настоящее время ведутся восстановительные работы.

Между тем в Ставропольском крае действует экстренное предупреждение о сильном гололеде и ветре до 20 м/с. По данным краевого Гидрометцентра, наиболее сложные погодные условия в эти дни будут отмечаться в западных, центральных и юго-восточных района региона.