Лондон, , 12:01 — REGNUM На авиабазе Fairford в графстве Глостершир в Великобритании экстренно приземлился стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 после того, как один из его двигателей отказал. Об этом 4 декабря сообщает местная газета Gloucestershire Echo.

Уточняется, что экстренная посадка американского самолета произошла вечером 3 декабря. Пилот бомбардировщика B-52, который находился с миссией в районе Средиземного моря, сообщил о ЧП в 15:00 по местному времени (18:00 мск).

При этом, по данным журналистов издания, у самолета из-за возгорания произошло отключение одного из восьми двигателей, и через два часа бомбардировщик ВВС США, после того как сделал два круга над территорией английских графств Глостершир и Вустершир, благополучным образом сел при семи работающих двигателях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате экстренного приземления на автомагистраль в штате США Миннесота одномоторный самолет Bellanca Viking столкнулся с автомобилем.