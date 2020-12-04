Ижевск, , 11:49 — REGNUM В Ижевске по факту гибели 13-летнего подростка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Об этом сообщает следственное управление СКР по республике.

По версии следствия, 3 декабря двое шестиклассников после занятий в школе пришли в подъезд одного из жилых домов. Один из мальчиков распылил содержимое флакона с дезодорантом в пакет и стал вдыхать. Ему стало плохо, на крик подростка выбежала одна из местных жительниц. Женщина вызвала скорую помощь. Несмотря на проведенные медиками реанимационные мероприятия, подросток скончался.

До настоящего момента проведен осмотр места происшествия, опрошены свидетели, родители подростка, педагоги и администрация школы.

«По результатам расследования будет дана оценка всем обстоятельствам гибели несовершеннолетнего, а также полноте принимаемых должностными лицами органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних мер, направленных на предотвращение негативных факторов, которые могли способствовать произошедшему», — подчеркнули в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре в подъезде одного из жилых домов Красносельского района Санкт-Петербурга обнаружили тело 16-летнего подростка. При осмотре места происшествия был замечен баллончик со сжиженным газом.

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