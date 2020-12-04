Самара, , 11:36 — REGNUM Мужчину осудили за ложное сообщение о минировании отдела полиции в Самаре. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В суде было установлено, что летом текущего года житель Самары находился в нетрезвом состоянии. Он позвонил на пульт оператора 112 и сообщил заведомо ложные сведения о том, что в отделе полиции по ул. Металлистов должен произойти взрыв, во время которого пострадают 300 человек.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам сообщения заведомо ложной информации об акте терроризма. Вскоре стражи порядка установили личность подозреваемого и задержали его.

В результате суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к трем года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

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