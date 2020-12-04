Ярославль, , 11:26 — REGNUM За первые 4 дня декабря в Ярославской области от COVID-19 скончались 10 человек. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Коронавирус Yarregion.ru

Только за минувшие сутки умерли три человека, скончались мужчины 1936, 1946 и 1982 годов рождения. С начала зимы коронавирус стал причиной смерти 7 мужчин и 3 женщин. За все время пандемии от ковида скончались 94 ярославца.

В лечебных учреждениях Ярославской области сейчас находятся 2168 пациентов с симптомами коронавируса, из них у 779 человек COVID-19 официально подтвержден. На карантине пребывают 5482 ярославца, которые контактировали с заболевшими.

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