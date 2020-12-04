Петропавловск-Камчатский, , 11:24 — REGNUM Самолёт рейса SU 5685 «Авроры», вылетевший 4 декабря из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск, через два часа после взлёта вынуждено приземлился в Южно-Сахалинске.

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По информации ASTV.RU, пилоты изменили курс на Сахалин из-за того, что пассажиру на борту стало плохо.

На перроне аэропорта в Южно-Сахалинске пассажира уже ждала машина скорой помощи. Чуть позже самолёт вылетел в пункт назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт авиакомпании «Победа», летевший из Улан-Удэ в Москву, совершил экстренную посадку в Красноярске — одному из пассажиров в воздухе стало плохо.