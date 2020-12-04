Сент-Пол, США, , 11:18 — REGNUM В результате экстренного приземления на автомагистраль в штате США Миннесота одномоторный самолет Bellanca Viking столкнулся с автомобилем. Об этом 4 декабря сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти.

Уточняется, что происшествие случилось вечером 2 декабря на автомагистрали Interstate 35, возле города Арден-Хилс.

«У небольшого самолета во время полета, судя по всему, отказал двигатель. Пилот совершил экстренную посадку на автомагистраль 35W», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате данного происшествия никто не пострадал и что из-за инцидента было нарушено движение по данной трассе. При этом точные причины произошедшего не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что снова совершил из-за сработавшего датчика неисправности приземление в новосибирском аэропорту Толмачево грузовой самолет Boeing 747, который ранее, в ночь на 4 декабря, уже экстренно садился в данной воздушной гавани.