Мартыновский район, , 11:13 — REGNUM В Ростовской области на участке трассы Ростов — Семикаракорск — Волгодонск произошло ДТП со смертельным исходом. По факту аварии проводится проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла на участке трассы в Мартыновском районе 3 декабря. Предположительно, водитель автомобиля Lada Granta при совершении левого поворота не предоставил преимущество в движении автомобилю Lada-217 030, в результате чего произошла авария.

Жертвами автокатастрофы стали водитель Lada Granta, а также пассажир Lada-217 030. Ещё двое мужчин-пассажиров Lada-217 030 получили травмы и были доставлены в больницу.