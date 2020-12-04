Ростов-на-Дону, , 11:05 — REGNUM Уровень воды в реке Дон в Ростовской области достиг рекордно низких отметок. 4 декабря показатель составил минус 85 см над нулем поста, при этом за истекшие сутки уровень воды поднялся на 45 см.

В региональном МЧС России предупредили о том, что сильный восточный ветер, который сохранится в ближайшие дни, спровоцирует ветровой сгон воды. При этом уровни воды на участке реки Дон от Аксая до Азова продолжают находиться ниже неблагоприятных отметок на 30−50 см.

ИА REGNUM сообщало, что фотоснимки обмелевшей реки Дон появились в социальных сетях. Очевидцы сняли на камеры обнажившееся дно в районе Зелёного острова.

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