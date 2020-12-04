Ярославль, , 11:04 — REGNUM В Ярославской области повторен суточный максимум по числу зараженных коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа инфицировано еще 188 человек. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России

Динамика заболеваемости ИЦК

По данным федерального оперштаба в регионе подтверждено еще три летальных исхода, количество умерших от COVID-19 достигло 94 человек. За все время пандемии в Ярославской области заразились 17 178 человек.

За минувшие сутки выписано 187 ярославцев, за все время выздоровели 16 192 человека. Прямо сейчас по данным федерального оперштаба болеют 892 человека.